Gestolen instrumenten Haarlems fanfarekorps 'ongeschonden' teruggevonden

HAARLEM - De politie heeft de gestolen instrumenten van het Haarlemse fanfarekorps Blij met Muziek teruggevonden. De instrumenten waren op de Noordweg in Beverwijk gedumpt.

Alle instrumenten zijn volgens de politie 'zo goed als zeker ongeschonden'. Ze zijn inmiddels terug bij de gedupeerde fanfare.

Volgens Anita Kuipers, secretaris van de band, missen er nog wel een aantal spullen. "We zijn super blij. Maar er zijn wel wat dingen nog steeds kwijt zoals materiaalbakken en trommelstokken."

Ze denkt dat de dief of dieven uit paniek de spullen hebben gedumpt. "Volgens mij is het ze te heet onder de voeten geworden door alle media-aandacht. Er is zoveel aandacht voor geweest, het besef komt nu pas eigenlijk."

De aanhangwagen waarin de instrumenten lagen, is niet teruggevonden. De politie meldt dat een lange man die in een grijze bestelbus reed de spullen vermoedelijk heeft gedumpt.

Getuigen die vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur iets hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden.

Aanhanger

De aanhanger vol met de instrumenten werd in de nacht van woensdag op donderdag gestolen. In de band spelen mensen met een verstandelijke beperking. De eigenaresse deed donderdag een emotionele oproep.

Wereldster André Rieu hoorde van de diefstal en bood gisteren aan nieuwe instrumenten te kopen voor de muzikanten. De bandleden konden hun geluk niet op: