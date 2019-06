Auto belandt in greppel in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Een automobilist is vanmiddag langs de Lotweg in Anna Paulowna in een greppel terechtgekomen.

Het ongeluk gebeurde op de dijk toen de automobilist, nog door onbekende reden, in de berm kwam. Het voertuig kwam vervolgens ondersteboven in de greppel terecht.

Bestuurder

Het is niet bekend hoe het met de bestuurder gaat. Het bergingsbedrijf neemt de auto mee.