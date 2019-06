Steekpartij in Amsterdamse Westerpark: dader op de vlucht

AMSTERDAM - Bij het Westerpark in Amsterdam heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het incident vond rond 12.45 uur plaats. Het slachtoffer werd neergestoken op de Haarlemmerweg, ter hoogte van het oude ING-kantoor bij de ingang van het Westerpark.

De politie is nog op zoek naar de dader, die is gevlucht.

Traumahelikoper

Een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is nog niet duidelijk.