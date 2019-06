Dit zijn de beste bieren van Noord-Holland: "De kwaliteit van de brouwers was goed"

ALKMAAR - De beste bieren van Noord-Holland zijn bekend! De Skuumkoppe van de Texelse Bierbrouwerij, een welbekend bier in Noord-Holland, is door het publiek als beste bier gekozen tijdens de vijfde editie van de Noord-Hollandse Bierverkiezing. "Een geliefd bier, bij een groot publiek", vertelt juryvoorzitter Frans Ruiter.

De jury heeft in de categorie licht bier 'Dutch Eagle' van Morebeer Brewing uit Amsterdam als prijswinnaar gekozen. In de categorie zwaar bier won Naugthy Badass Modder Fokker van de Hoornse brouwerij Tamesteut.

Dutch Eagle

"We zijn unaniem enthousiast", zegt juryvoorzitter Frans Ruiter over het bier Dutch Eagle. "Hij heeft een hele mooie geur van passievrucht en ananas. En een hele mooie balans in de hopsoorten. Een heel prettige fruitige doordrinker." Volgens Frans stak dit bier dik boven de andere bieren uit. "Verder zat de rest van de bieren van de lichte categorie dicht bij elkaar, allemaal dezelfde stijl." Tweede in de categorie licht is Track Down van de Haarlemse Brouwerij het Uiltje. Derde is Golden IPA van Walhalla Craft Beer uit Amsterdam geworden.

Toevallig is de top drie in categorie licht allemaal bier uit blik. "Dat is de nieuwe trend. Het is ook de beste manier om het bier te bewaren, het is beter voor het bier waar veel hop in verwerkt is."



Naughty Badass Modder Fokker

"Het was bij aroma al meteen raak: chocolade, koffie, karamel en geroosterde mout. Fantastische aroma en de smaak is vergelijkbaar", vertelt juryvoorzitter Frans Ruiter over het bier. "Het is echt een prachtig volmondige Stout. Volledig in balans." De brouwerij die het bier heeft gebrouwen, Tamesteut, is nog geen jaar bezig. Ze hebben zelf geen ketels, dus het bier is gebrouwen bij De Werf in Enkhuizen. "Het is een duidelijke winnaar, daar was iedereen in de jury het gelijk over eens."

De nummer twee in de categorie zwaar is Staal van Bier, gebrouwd door Bier door Mannen uit Uitgeest. Op plek drie is het bier De Direkteur geeïndigd van Brouwerij de School uit Badhoevedorp.

"Wat opvalt in deze categorie is dat de nummer één maar 8,5 procent alcohol heeft, dat is best licht voor zwaar bier. En zo is bij de nummer twee, een triple, veel rookmout gebruikt en is de nummer drie weer een echte zware jongen.



Wat nog te verwachten

"De kwaliteit van het bier was dit jaar overal goed", vertelt Frans over de Noord-Hollandse bierverkiezing van dit jaar. "Er waren een paar met brouwfouten." Volgend jaar hoopt hij dat er nog meer brouwers meedoen: "Het is leuk als ze meedoen en ook feedback krijgen."



Kijk hier de aflevering van de Bierverkiezing Noord-Holland terug.