Rijbewijs automobilist ingevorderd na rammen lantaarnpaal in Zaandam

ZAANDAM - Een automobilist is vanochtend tegen een lantaarnpaal gereden op de Twiskeweg in Zaandam. De man weigerde vervolgens mee te werken met de hulpdiensten. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

De politie meldt dat de man mogelijk vanwege zijn 'medische toestand' tegen de paal is gereden. Hij wilde na het ongeluk niet mee naar het ziekenhuis, ondanks advies van ambulancepersoneel. Ook wilde de man niet spreken met zijn huisarts.

CBR

"Wij hebben besloten het rijbewijs in te vorderen omdat wij het onverantwoord vinden dat de bestuurder nog zou gaan rijden zonder zich verder medisch te laten onderzoeken", meldt de politie op Facebook.

Het CBR beslist uiteindelijk wat er met het rijbewijs gebeurt.