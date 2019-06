Hevige regenval zorgt voor flinke wateroverlast in de provincie

NOORD-HOLLAND - De hevige regenval heeft voor flink wat wateroverlast gezorgd op verschillende plekken in de provincie. Zo staan straten in onder meer Egmond aan Zee, Haarlem en IJmuiden blank. Ook is de autocross op Texel afgelast.

De baan, het parkeerterrein en de pits zijn te nat door de regen die in de afgelopen nacht is gevallen, zo laat een verslaggever van NH Nieuws weten. De organisatie meldt te kijken naar 30 juni als nieuwe datum.

Bij een kapperszaak in Egmond aan Zee is het water letterlijk naar binnengelopen, ook staan meerdere straten daar blank. Of de kapsalon schade heeft opgelopen is niet duidelijk.

Bijzonder veel regen

Weerman Jan Visser meldt dat er bijzonder veel regen is gevallen in de afgelopen dagen. "Normaal valt er in juni zo'n 68 milimeter, nu is er al 130 milimeter gevallen."



De regen is wel gunstig na de droogte die we vorig jaar hadden. "Ik zag vanochtend overal op de weilanden plassen water liggen. De droogte zal door deze regen duidelijk afgenomen zijn."

Hoofddorp spant kroon

Volgens de metingen van de weerman is vannacht in Hoofddorp met 44 milimeter de meeste regen gevallen. Oost-Zaan en Sint-Pancras staan op de tweede plek met 40 milimeter, gevolgd door Uitgeest met 38 milimeter.