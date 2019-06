Brand in verzekeringskantoor Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - In een verzekeringskantoor aan de Raadhuisstraat in Koog aan de Zaan woedde vanochtend een brand. De brand is inmiddels onder controle. De straat is nog wel afgesloten voor verkeer.

Er waren geen mensen of dieren aanwezig in het pand. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast. Daarbij kwam veel rook vrij. Ook is de schade in het pand volgens de Veiligheidsregio aanzienlijk.

De Raadhuisstraat zal rond 11.00 uur weer worden vrijgegeven.