Achtervolging vanuit Amersfoort eindigt in Amsterdam: man vlucht na inbraak

AMSTERDAM - Een inbreker is vannacht aangehouden na een lange politieachtervolging over meerdere snelwegen. De achtervolging begon op de A1 in Amersfoort en eindigde op de President Kennedylaan in Amsterdam.

De politie kreeg rond 00.30 uur melding van een inbraak in Amersfoort. Een getuige gaf het signalement door van een auto die daarbij betrokken zou zijn. Agenten zetten na het zien van het voertuig de achtervolging in. Ook een politiehelikopter werd ingezet.

Meerdere snelwegen

Agenten zaten op de A1, A27, A12 en de A2 achter de verdachte aan. Uiteindelijk botste de man tegen een paal op de President Kennedylaan in Amsterdam. Hij werd meteen aangehouden.

De 46-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van een inbraak in een bedrijfspand aan de Hanzeboulevard in Amersfoort. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die vannacht iets in de omgeving van het bedrijfspand heben gezien.