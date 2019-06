Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland wonen 'duurzaam' samen

HEILOO - Woningstichting Kennemer Wonen en stichting Landschap Noord-Holland houden voortaan kantoor in één gezamenlijk pand in Heiloo. De twee organisaties hebben elkaar gevonden in duurzaamheid en openden vandaag officieel de deuren van een energie-neutraal kantoorgebouw.

Sinds eind maart huisden de beide organisaties al in het voormalige schoolgebouw langs het spoor in Heiloo. Zo'n 160 medewerkers hebben een plek gevonden in het verbouwde en verduurzaamde pand. Er liggen ruim 250 zonnepanelen op het dak. De beide directeuren zijn trots op hun vernieuwde thuis.

Insectenhotel

"Samen maken wij Noord-Holland mooier", stelt Ernest Briët van het Landschap. "Er is insectvriendelijke beplanting aangelegd, er is een mussen- en een insectenhotel geplaatst. Maar ook nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen. Kortom een prachtig pand met rondom een prachtige omgeving."

En vandaag bij de officiële opening kreeg het ook een naam: De Plataan. Voor het gebouw is een boom gepland, vanzelfsprekend is dit een plantaan, meldt mediapartner Uitkijkpost.