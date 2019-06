Bunker Museum geschokt na nieuws over mogelijk pedofiele vrijwilliger

IJMUIDEN - De man bij wie 600.000 kinderpornoafbeeldingen zijn aangetroffen, was een vrijwilliger in het Bunker Museum in IJmuiden. Het museum laat vanavond in een reactie weten 'geschokt en verrast' te zijn over het nieuws.

De man wordt er ook van verdacht zelf kinderporno te hebben gemaakt. Bij het museum begeleidde de man onder andere kinderfeestjes waarbij hij jonge kinderen ontmoette.

Het museum werd al eind 2018 op de hoogte gesteld over het feit dat er een onderzoek loopt naar de man: "Hij is op dat moment direct uit functie ontheven."

Het museum laat weten dat deze verdenking niets met het museum te maken heeft. "Het openbaar ministerie heeft laten weten dat de verdenking van misbruik met een minderjarige geen relatie heeft met de activiteiten die verdachte uitoefende bij het bunkermuseum", valt er te lezen in een reactie. "De door verdachte verzorgde activiteiten zijn altijd onder toezicht van ouders of begeleiders geweest. Het museum hanteert vanuit veiligheidsoogpunt het twee-ogen principe."

Geschokt

Bij het bestuur en vrijwilligers van het museum komt het nieuws over de man desalniettemin hard aan. "We zijn geschokt en verrast door de gebeurtenissen. We willen benadrukken dat verdachte al langere tijd op geen enkele wijze meer in relatie tot het museum staat."