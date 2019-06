Oud-Kamerlid Smaling helpt elf vluchtelingen: "Er kan nog wel iemand bij"

WEESP - Vanavond begint de Nacht van de Vluchteling. Oud-Kamerlid Eric Smaling, die in zijn vrije tijd vluchtelingen helpt, loopt met een aantal van 'zijn jongens' veertig kilometer van Amsterdam naar Haarlem. Het doel: geld inzamelen voor Vluchtelingenwerk Nederland. "Dit is erg mooi vrijwilligerswerk, ik kan het iedereen aanraden."

"Het begon met één vluchteling, inmiddels zijn het er elf," vertelt Eric Smaling lachend. Wanneer hij in 2017 stopt als Tweede Kamerlid heeft hij tijd over. Hij meldt zich bij Vluchtelingenwerk Nederland en wordt 'buddy' van een statushouder. "Een jongen uit Syrië, heel zelfstandig was hij. Dus ik zei: er kan nog wel iemand bij! Inmiddels weet Vluchtelingenwerk me goed te vinden en sommige jongens nemen weer vrienden mee. Dus de groep is flink gegroeid."

Eric vertelt hier hoe zijn hobby uit de hand liep. Tekst loopt door onder video.





Uitje naar Enkhuizen

Hij helpt de vluchtelingen bij van alles en nog wat. "Ze appen me officiële brieven die ze niet snappen of ik ga mee naar een open dag van het ROC. Maar ik laat ze ook Nederland zien. Dan gaan we naar een wedstrijd van Ajax, naar het strand of naar Enkhuizen of Marken. Ik wil dat ze zich hier thuis gaan voelen."

En dat waarderen de jongens enorm. "Ik ga bijna huilen als ik over Eric praat," zegt Mamadou Alieu Jallow. Hij ontvluchtte zijn thuisland Gambia, waar hij gevaar liep vanwege zijn homoseksualiteit. "Toen ik in Nederland kwam had ik niets en kende ik niemand. Eric heeft me enorm geholpen, hij voelt als een vader voor mij." Dat beaamt Mohammed Ishaaq uit Soedan. "Hij gaat mee als ik naar de dokter moet en helpt met de asielprocedure. Daar ben ik hem heel dankbaar voor."

Nacht van de Vluchteling

In de nacht van zaterdag op zondag lopen mensen in heel Nederland lange afstanden om geld in te zamelen voor Vluchtelingenwerk Nederland. Eric loopt met een team mee en ook een aantal van 'zijn vluchtelingen' gaan mee. "We hebben met Pinksteren 25 kilometer gelopen om te oefenen, dus we zijn goed getraind," vertelt Mamadou. "Al krijgen we blaren, we doen het samen."

Bekijk hier waarom dit vrijwilligerswerk een aanrader is, volgens Eric. Tekst loopt door onder video.



Eric hoopt dat de aandacht voor vluchtelingen ook leidt tot meer vrijwilligers. "Dit werk geeft zoveel voldoening. Je ziet de vluchtelingen groeien en hun weg vinden in Nederland." Inmiddels is hij weer actief in de politiek, nu op provinciaal niveau. "Dit vrijwilligerswerk is goed te combineren met een baan. Het kost niet veel tijd en je kan wel heel veel betekenen voor een ander. Dus ik kan het iedereen aanraden!"

Ook doneren? Bekijk hier het team van Eric Smaling.