Baas museum dat oudste röntgenfoto's vond: "Het werd mooier en mooier"

HAARLEM - Totaal onverwacht werden ineens de aller eerste röntgenfoto's door het Teyler museum in Haarlem gevonden. De collectie van eerste succesvolle foto's kwam uit het nalatenschap van Hendrik Antoon Lorenz, een natuurkundige die verbonden was aan het museum.

"Dat hebben we al sinds 1928 in bezit", vertelt Trienke van der Spek, conservator wetenschap van het museum. "En we zijn ze nu stuk voor stuk aan het invoeren. En tijdens die werkzaamheden trof één van mijn medewerkers de foto's aan. In eerste instantie denk je al: wat interessant. Maar het werd mooier en mooier."

Wilhelm Röntgen had de collectie foto's eind 1895 naar natuurkundige Hendrik Antoon Lorenz gestuurd nadat hij voor het eerst succesvol zijn experiment uitvoerde. Er zouden zo'n tien sets aan foto's zijn gestuurd naar verschillende mensen, maar naast de nu gevonden collectie van Lorenz is er ter wereld maar één andere kopie bekend. "Het zijn iconische foto's, dus ik voel mij wel heel erg in mijn nopjes", zegt Trienke van der Spek.

Immense evolutie

Ook bezoekers kijken hun ogen uit. "Dat moet een wonderbaarlijk iets zijn geweest voor hem", vertelt een man. "Van binnen moet zijn hart wel even sneller gaan kloppen, dat is een ding wat ik zeker weet."

Voor een vrouwelijke bezoeker is het bijzonder om de foto's te kunnen zien: Om eigenlijk het begin van een immense evolutie en revolutie in onze wereld zo tastbaar van dichtbij te zien", vertelt ze. "Het heeft heel veel veranderd denk ik. Plots kon je de binnenkant van dingen zien. Wat anders altijd onzichtbaar was geweest. Het moet fantastisch geweest zijn om dat te ontdekken. En het is wel fijn om die hele oude exemplaren hier te zien."

De collectie is nog tot 14 juli te bewonderen in het museum.