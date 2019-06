Zo gaan 'oudjes' los tijdens een feestje!

HOORN - Bij Proud to Be Oud was het vanmiddag een dolle boel. Eenzame ouderen werden in het zonnetje gezet met een middag vol dans, muziek en entertainment. Het evenement begon als een liefdadigheidsproject maar er is zo veel animo dat de organisatie meerdere edities per jaar wil.

"Ze krijgen een verzorgde lunch, de nagels worden gelakt, er is een swingo (swingende bingo) en ook educatieve programma's over bijvoorbeeld omgaan met dementie", legt Roel Alders, organisator van het evenement uit. Vier jaar terug was de eerste editie om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

"Ik heb moeite met het feit dat mensen eenzaam zijn, dat doe je zelf", zegt een bezoeker. Andere erkennen dat ze zich met regelmaat eenzaam voelen. "Nou ben ik zelf wel ondernemend en ga ik op stap, in je eentje leer je snel nieuwe mensen kennen", zegt een vrouw.

Veel aanmeldingen

Dit jaar is het evenement dusdanig uit de kluiten gegroeid dat er honderden aanmeldingen meer binnenkwamen dan dat er plek is. "We hebben maar plek voor maximaal 250 mensen, best weinig als je kijkt hoeveel ouderen alleen al in de gemeente Hoorn zijn", legt Alders uit. Het grote succes van het evenement is volgens hem vooral te danken aan de hoeveelheid luchtige activiteiten: "Er is bij verzorgingstehuizen vaak ook veel te doen maar meestal met een educatief karakter. Hier kunnen mensen gewoon genieten en lachen."

Meerdere edities

De organisatie probeert zoveel mogelijk ouderen in Hoorn en omstreken te bereiken. Dit jaar werd om geld in te zamelen samengewerkt met supermarkt Deen en ook met Omring wordt samengewerkt. "We doen het nu vrijwillig vanuit de ondernemersclub Ronde Tafel Westfriesland", vertelt Alders. "Maar voor velen is meerdere edities niet te combineren met hun baan dus kijken we of we een stichting kunnen gaan oprichten".