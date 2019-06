Bijzondere veiling bij Art Laren: openluchtbeurs verkoopt twaalf schapen

LAREN - Het is niet iets alledaags: twaalf kleurige schapen die onder de hamer gaan. Toch is dat precies wat er morgen staat te gebeuren op de Brink in Laren. President Leen van der Pols van serviceclub Kiwanis is voor één keer veilingmeester en mag de door lokale kunstenaars beschilderden dieren veilen. De opbrengst gaat naar het goede doel Energy4All.

De veiling van de schapen zijn een onderdeel van Art Laren, de jaarlijkse openluchtkunstbeurs ('de enige internationale') die op de Brink wordt gehouden. Dit jaar al voor de 24e keer. Organisator Michiel Vlaar is razend enthousiast over het evenement. "De kwaliteit van de kunst is ongehoord dit jaar, er zijn veel museale stukken bij."

Vlaar moest er hard voor werken, maar met resultaat: er zijn ruim 50 galeriehouders op de beurs. "Ik denk dat het de grootste editie in tien jaar tijd is", zegt Vlaar. "Leuk is ook dat het dit jaar heel veelzijdig is. We hebben bijvoorbeeld Russische en Georgische kunstenaars, maar ook de wereldwijd bekende Joseph Klibansky staat op de beurs."

Kunstliefhebbers komen daarnaast aan hun trekken met de zogeheten Heartseats: 32 hartvormige stoelen die zijn beschilderd door professionele kunstenaars als Ans Markus en Menno Baars. "Zo mooi om de verwonderende gezichten te zien", zegt Remon de Groot van Art Laren. "En we hebben de eerste kunst al verkocht."

Art Laren is nog vandaag en morgen gratis te bezoeken. Er worden zo'n 12.000 bezoekers verwacht. Meer informatie is te vinden op artlaren.nl. De gekleurde schapen worden morgenmiddag om 15.00 uur geveild op de Brink.

