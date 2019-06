Politie zoekt in Alkmaars water naar vuurwapen in verband met moord Coen de Nijs

ALKMAAR - Vanmorgen heeft de politie onderzoek gedaan in het water langs het park Rekerhout, tussen de Watermunt, de Hondsdraf en de Voornestraat in Alkmaar. De politie zocht naar onderdelen van een vuurwapen die in verband kunnen worden gebracht met de moord op Coen de Nijs.

Op 22 juni 2001 werd de toen 38-jarige De Nijs op straat, op de hoek van de Zevenhuizen en de Gasthuisstraat in Alkmaar, neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vluchtauto werd later uitgebrand terug gevonden in Alkmaar-Noord. Lees ook: Doorbraak in oude moordzaak Alkmaar: gevangene in cel gearresteerd voor liquidatie 2001