Islamitische basisschool 'IBS Elif' in Heemskerk moet sluiten door leerlingentekort

HEEMSKERK - Aan het einde van het jaar zal de islamitische basisschool IBS Elif in Heemskerk haar deuren moeten sluiten. De school heeft in totaal 102 leerlingen, en dat is niet voldoende om financiële middelen te krijgen van het Rijk.

IBS Elif Heemskerk opende haar deuren in 2014 en startte toen nog met 21 leerlingen in de voormalige muziekschool aan de Kerklaan. Hierna verhuisde de school naar een eigen schoolgebouw aan de Willem van Coulsterstraat 2. Het aantal leerlingen is in vijf jaar tijd fors gegroeid, maar deze groei bleek niet voldoende te zijn om de school definitief te kunnen vestigen in Heemskerk.

Het schoolbestuur heeft nog onderzocht of de school kon fuseren met een andere islamitische school in de buurt. Ook is onderzocht of de school als dislocatie van de IBS Elif Hoorn kon blijven voortbestaan. Deze opties hebben uiteindelijk niet tot een oplossing geleid.

Overplaatsing

Samen met Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) gaat de gemeente Heemskerk er nu voor zorgen dat de leerlingen van IBS Elif Heemskerk volgende schooljaar weer een geschikte plek vinden op een andere school.