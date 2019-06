Mensensmokkelaars krijgen in beroep hogere straffen van 4,5 en 6 jaar cel

HILVERSUM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft twee mensensmokkelaars veroordeeld tot 4,5 en zes jaar cel. Het tweetal uit 't Gooi wilde in de zomer van 2015 op een gammel zeiljacht 24 Albanezen en Vietnamezen vanuit IJmuiden naar Engeland overbrengen.

Bij de groep illegalen zaten ook kinderen. De twee veroordeelden, een inmiddels 31-jarige man uit Hilversum en 26-jarige man uit Bussum, zouden de boot besturen, maar hadden nauwelijks zeilervaring. Getuigen in de haven sloegen alarm, omdat er storm was voorspeld. De marechaussee kon voorkomen dat het jacht is uitgevaren.

Lees ook: Vier jaar cel voor mannen die via IJmuiden mensen smokkelden

Een oversteek naar Engeland met deze boot (8,75 meter lang en ruim 3 meter breed) was "volstrekt onverantwoord", aldus het hof. Ook met een goed getrainde bemanning was de kans op schipbreuk heel groot. Er bestond dus levensgevaar voor de vreemdelingen, stelt het hof vast. Dat is een strafverzwarend aspect.

Hogere straffen

Het hof vindt de zaak zo ernstig dat het hogere straffen oplegde dan de rechtbank, die tot 3,5 en 4,5 jaar kwam. In hoger beroep had het Openbaar Ministerie die straffen ook geëist.

De mannen hebben twee weken de tijd om te bepalen of ze in cassatie gaan.

De Koninklijke Marechaussee deelde in 2016 beelden van het jacht en van de arrestaties: