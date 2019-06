Blauwalg heeft Noord-Hollandse wateren nog niet in zijn greep

NOORD-HOLLAND - Na bakken regen uit de lucht, kunnen we eindelijk weer genieten van wat zon. Het wordt deze week namelijk flink warm. Perfect voor een dagje strand, of om een duik te nemen in heerlijk 'blauwalg-loos' water.

Had het zwemwater vorig jaar al last van blauwalg, nu gaan ze door het enigszins koele weer nog niet de strijd aan met het water in Noord-Holland. "Vorig jaar was het vrij hectisch en druk rond deze tijd. Nu begint het seizoen rustiger, vertelt milieu-inspecteur Wilfred van Leuveren van de provincie.

Volgens Leuveren gaat het momenteel goed met het zwemwater in Noord-Holland: "Dit kan natuurlijk nog veranderen, het warme weer moet nog komen. Tot die tijd kunnen zwemliefhebbers nog genieten."

Zomers weer

Na een periode van flinke nattigheid komen er deze week eindelijk weer een paar zomerse dagen aan. De temperatuur kan woensdag zelfs stijgen naar zo'n 30 graden. "Woensdag wordt de mooiste dag met temperaturen die richting de 30 graden gaan", belooft NH Nieuws-weerman Jan Visser.

