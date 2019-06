Opnamestop Leger des Heils Amsterdam

AMSTERDAM - Het Leger des Heils in Amsterdam stopt wegens geldgebrek met de opvang van daklozen die zich daar voor het eerst melden. Daardoor stevent de hoofdstad af op een groot tekort aan opvang voor daklozen en andere kwetsbare Amsterdammers, schrijft Het Parool.

Het Leger beperkt de noodopvang "om te voorkomen dat we eind van het jaar een groot tekort hebben", staat in een verklaring aan het personeel volgens de krant. Er worden geen nieuwe klanten opgenomen omdat de organisatie zonder ingrijpen dit jaar op een miljoenentekort afstevent. Daardoor moet tientallen keren per week 'nee' worden verkocht.

De hulporganisatie zegt meer zorg te leveren dan aan subsidie van de gemeente wordt ontvangen. "We zijn er nu nog op tijd bij om bij te sturen en ervoor te zorgen dat dit grote tekort niet zal ontstaan", aldus het Leger. De crisisopvang voor gezinnen kent nog geen opnamestop.

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat met aanbieders van opvang wordt gesproken over oplossingen.