Remy en zijn vrienden: een vriendinnetje voor eenzame leeuw Hugo

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering zien we dat eenzame leeuw Hugo een nieuw vriendinnetje krijgt.

Het is mogelijk dat eenzame leeuw Hugo alsnog naar een fijne opvangplek in Zuid-Afrika kan. En dat leek er een tijdje niet in te zitten.

Hugo was met vijf broers uit een Duits circus naar Hoenderdaell gekomen. Drie broers was hij vanwege hun slechte gezondheid al kwijtgeraakt. Het plan was om Hugo met zijn laatst overgebleven broer Bingo op reis te laten gaan. Maar ook die bleek ernstig ziek te zijn: het hele feest viel in het water.

Ambra

Leeuwen gaan namelijk altijd in groepen naar Zuid-Afrika, want zo leven ze in het wild ook. Omdat hij helemaal alleen was, zou Hugo zijn laatste jaren in Hoenderdaell doorbrengen. Maar toen kwam Ambra.

Ambra is weer een heel ander verhaal. Ook zij was een circusleeuw. Maar zij kwamen Hoenderdaell binnen met twee tijgers: mannetje King en vrouwtje Ursel. Een opmerkelijk combinatie, maar zo zaten ze in het circus ook.

"Ze waren al op jonge leeftijd samengezet", vertelt verzorgster Daphne Pels. "Dan weten ze niet beter en worden ze evengoed familie." Daphne moet toegeven ze het zelfs ook nog wel een raar gezicht vindt. "Het hoort natuurlijk niet. Een dierenpark zou het natuurlijk nooit zo kunnen tonen, maar wij zijn een opvang. Wij gaan die dieren op veertienjarige leeftijd niet meer uit elkaar halen."

Samen naar Zuid-Afrika

Inmiddels is de situatie van Ambra ingrijpend veranderd, want beide tijgers zijn onlangs, kort na elkaar, overleden. Ambra bleef alleen over. Dit gaf de verzorgers de mogelijkheid om Ambra en Hugo aan elkaar te koppelen. Samen zouden ze misschien wel naar Zuid-Afrika kunnen gaan.

Ze konden natuurlijk niet meteen bij elkaar worden gezet, daarom delen ze nu een verblijf waarbij telkens een van de twee het buitenverblijf in mag en de ander binnen zit.

Goede match

Volgens verzorgster Saskia Verbruggen zijn Hugo en Ambra een goede match gebleken. "In het begin was het vooral Ambra die Hugo heel leuk vond, maar toen had Hugo nog zijn twijfels. Nu zien we al momenten dat ze lekker tegen elkaar aan liggen."

Inmiddels zien de verzorgers dat Hugo en Ambra al lekker tegen elkaar liggen. Er zit dan nog wel gaas tussen, want het duurt nog wel even voordat ze definitief bij elkaar kunnen worden gezet.

Saskia: "We wachten nog op de dierenarts, want voor het geval dat het mis gaat willen we hem wel stand-by hebben staan. Maar dat is dus een kwestie van tijd."

