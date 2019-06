Pijnlijk lesje waterskiën voor verslaggever in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Met flink wat regen en lage temperaturen kunnen we het nog niet echt zomer noemen. Maar watersporters komen wel al massaal uit hun winterslaap. Zo ook bij het strand van Luna waar je bij SKEEF kan waterskiën met behulp van een kabelbaan. Onze verslaggever Tom Jurriaans kreeg een lesje.

Het is nog niet helemaal het seizoen waar Maarten de Smit van SKEEF op had gehoopt. "Vorig jaar was het een stuk beter. Hogere temperaturen en weinig wind en dan zie je dat er veel meer mensen op het waterskiën afkomen. Dat is jammer."

Toch mag dat de pret niet drukken. Verslaggever Tom Jurriaans bindt de ski's onder en gaat van start. En daar blijkt al meteen dat je de sport niet zomaar onder de knie hebt. Nog voordat hij goed en wel weg is, ligt hij alweer in het water. "Je leunde te veel naar achteren", vertelt De Smit met een grijns op z'n gezicht.

Beginnen is altijd moeilijk en met een wakeboard onder zijn voeten doet De Smit het even voor. Hij maakt spectaculaire sprongen over de schansen die in het water liggen. Voor Tom is het vooral zaak te blijven staan en het rondje te volbrengen zonder een nat pak te halen.

