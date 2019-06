Actievoerders vieren 25 jaar Bulderbos: "Het laat zien dat verzet loont"

HAARLEMMERMEER - Het Bulderbos, een icoon voor het verzet tegen het groeiende Schiphol, bestaat dit jaar 25 jaar. Dit weekend wordt dan ook het jubileumfeest gevierd.

Het actiebos is in 1994 ontstaan uit een groeiend protest tegen de overlast en uitbreiding van de luchthaven. De actievoerders kochten destijds land op van boeren waar de nieuwe baan dreigde te komen. Op 6 november 1994 plantten duizenden mensen 7800 bomen als protest tegen de aanleg van de Polderbaan.

Blokkade

"Vliegen was toen al omstreden. We waren heel boos dat er een nieuwe baan zou komen, de Polderbaan. We hebben geprobeerd om een blokkade te bouwen, en dat werd het Bulderbos", vertelt Evert Hassink van Milieudefensie. De polderbaan kwam er in 2003 toch en grote delen van het Bulderbos zijn daardoor verdwenen. Toch vinden de actievoerders dat het niet voor niets is geweest.

"Het is absoluut goed geweest en heeft veel verzet naar boven gebracht", vertelt Hassink. "Het heeft ervoor gezorgd dat Schiphol alleen stiekem heeft kunnen groeien door trucjes te gebruiken om de grenzen steeds op te rekken. Dat probeert Schiphol nu weer, maar met veel andere groepen vechten we nu samen tegen de luchthavens. We zijn er van overtuigd dat stiekeme trucjes er niet meer doorheen gaan komen."



Jubileumfeest

Zaterdag wordt de vijfentwintigste verjaardag van het bos gevierd met een uitgebreid programma. "We hebben sprekers van toen en nu, er zijn activiteiten voor kinderen en uiteraard is er taart! We zouden het leuk vinden als mensen langs komen om met ons een Bulderbosbiertje te drinken!", aldus organisator Laura van den Berg.