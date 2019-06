Verwarring over Leeghwaterbrug: is het werk nou stilgelegd of niet?

ALKMAAR - Bouwkranen die zijn weggehaald en geen activiteiten op de bouwplaats van de Alkmaarse Leeghwaterbrug hebben voor verwarring gezorgd over de voortgang van het werk. Gisteravond kreeg de wethouder daar vragen over. Volgens de provincie is van 'stilleggen' geen sprake.

"Er gebeurt niets", stelde CDA-raadslid Gosse Postma gisteravond tijdens het vragenhalfuurtje, nadat zijn fractie berichten had gekregen over materieel, gereedschap en kranen die van de bouwplaats verwijderd zijn. Wethouder Marcel van Zon herhaalde in zijn antwoord de eerdere zorgen over het halen van de deadline van 25 augustus.

De gemeente heeft als vergunningverstrekker nog altijd niet voor alle bouwactiviteiten toestemming verleend. Dit omdat de constructieve veiligheid in het geding is. "Dit betekent nog niet helemaal dat de bouw stilligt. Aan andere stukken mag wel gebouwd worden", aldus Van Zon. Volgende week spreekt hij de gedeputeerde over de brug.

"De bouw ligt niet stil", reageert de provincie, de opdrachtgever van de bouw, op vragen van NH Nieuws. "Het kan zijn dat er even niet op locatie wordt gewerkt en dat er elders, op bijvoorbeeld een werkplaats, werkzaamheden uit", aldus voorlichter Fabian Paardekooper.

"Het weghalen van kranen en gereedschap gebeurt wel vaker op een bouwplaats. Dat materieel komt en gaat." Het klopt verder dat er nog geen vergunning is verleend door de gemeente voor de bouw van de 'val' in de basculekelder. "Daarover zijn wij nog in gesprek met Spie."

Bouwbord

Er is nog meer verwarring rondom de brug. Op een extra bouwbord dat vlakbij de Leeghwaterbrug is geplaatst is te lezen: 'opleveringsdatum eind 2019'. Paardekooper: "Dat bouwbord gaat over een ander project daar, namelijk het werk aan de N242/N246. We realiseren ons dat dat bord voor verwarring kan zorgen."

Om daar nog aan toe te voegen: "Wat ons betreft is de einddatum voor de Leeghwaterbrug nog steeds 25 augustus."

Bekijk hieronder de vragen die de wethouder kreeg: