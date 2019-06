Verslaafd aan de zee: Texelaar Ruud neemt elke dag een duik

TEXEL - Als hij een weekendje weg gaat, dan zwemt hij de dagen ervoor een paar keer extra. "Dan zit het in mijn hoofd toch goed. Dan kom ik toch aan mijn dagelijkse duiken." Al zestien jaar duikt Texelaar Ruud van Holland elke dag de Noordzee in. Weer of geen weer. "Als het stormt ploetert er een enkeling in regenpak tegen de wind in. Dan vind ik het lekker om de zee in te gaan. Die hoge golven, heerlijk!"

Het is 7.00 uur, donderdagochtend. De lucht is donkergrijs, het waait hard en de regen striemt in het gezicht. Bij strandpaviljoen 12 op Texel trekt Ruud van Holland stoïcijns zijn kleren uit en duikt in zijn zwembroek de woeste Noordzee in. "Ik sla geen dag over. Mijn omgeving verklaart me voor gek, maar het moet gewoon."

Hij is er zestien jaar geleden mee begonnen. Daarvoor was hij verslaafd aan roken. "Op een dag ben ik gestopt met roken. En toen ben ik gaan zwemmen in zee. Sindsdien heb ik geen dag overgeslagen. Van een slechte ben ik overgegaan op een gezonde verslaving. In die jaren ben ik ook bijna nooit ziek geweest. Het zal dus toch wel gezond zijn", lacht Ruud.

Aangespoelde potvissen

Op Facebook doet hij soms verslag van zijn ochtendduiken middels een foto of een filmpje. We zien daar wat Ruud allemaal tegenkomt in zee of op het strand. Grote stukken wrakhout, enorme kwallen, een bezemsteel, bruin schuim, zeewierbollen en zelfs zeehondjes.

"Toen die potvissen een paar jaar geleden aanspoelden ben ik ook gewoon gaan zwemmen, naast de potvissen, de deskundigen en de nieuwsgierige kijkers. En afgelopen jaar had je natuurlijk die grootschalige vervuiling door de zeecontainers die van dat schip waren gevallen. Op Texel spoelden toen heel veel blauwe kinderjasjes aan. Daar dreef ik toen ook tussen."

Volgens Ruud is het water van de Noordzee best schoon. Hij heeft nog nooit te maken gehad met olievervuiling of andere chemische rommel. "Laatst stonk de zee wel en was er een dikke schuimlaag, maar dat kwam door het natuurlijke rottingsproces van algen. Niet fijn, maar niet ongezond."

Altijd op het strand

Na zijn duik 's morgens vroeg bij Paal 12 gaat Ruud naar zijn werk. Hij werkt als kok bij strandpaviljoen 15, een paar kilometer verderop. Waarom duikt hij dan niet bij paal 15 het water in? "Ik ben begonnen bij Paal 12 omdat we daar een strandhuisje hebben en dat is fijn om je om te kleden." Van vroeg tot laat is hij dus op en bij het strand. Zelf als Ruud op vakantie gaat, kiest hij voor de kust. "Dan kan ik toch mijn dagelijkse duik houden."

De meest extreme omstandigheid waaronder hij de zee inging? "Dat was vorig jaar in de winter. Toen heb ik in de Waddenzee tussen de ijsschotsen gedreven. Heerlijk. Met de ademhalingstechniek van Wim Hof, the Iceman, ging dat prima." Alleen bij onweer gaat hij niet het water in. "Dat is te gevaarlijk."

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.