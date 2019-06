Bouwvakker raakt gewond tijdens bouwwerkzaamheden in Amstelveen

AMSTELVEEN - Een bouwvakker is vanmiddag tijdens werkzaamheden aan de Klaasje Zevenstraat in Amstelveen van grote hoogte gevallen. De man raakte hierbij gewond, maar was volgens de brandweer wel aanspreekbaar.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de man in een put van zo'n twee meter lag. Brandweermannen hebben hem inmiddels naar boven gehesen. Hij is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.