Volgende week zomerse dagen: temperatuur richting 30 graden

NOORD-HOLLAND - Na een periode van flinke nattigheid komen er volgende week eindelijk weer een paar zomerse dagen aan. De temperatuur kan woensdag zelfs stijgen naar zo'n 30 graden.

Toch moeten we volgens Jan Visser het aankomend weekend nog behoorlijk doorbijten: "De regenbuien zijn nog niet vertrokken. We beginnen het weekend regenachtig en met af en toe een opklaring in de middag", weet Visser te melden.

Zondag lijkt het weer te gaan opklaren en stijgt het kwik naar een aangename temperatuur boven de 20 graden. Vanaf maandag gaat de zon pas echt een grote rol spelen en wordt het droger en warmer weer.

Zomers weer

"Woensdag wordt de mooiste dag met temperaturen die richting de 30 graden gaan", belooft de weerman. Aan het einde van de dag slaat het weer echter volledig om, zo verwacht hij. "Vermoedelijk gaat het dan opnieuw flink onweren."

We kunnen maar kort genieten van het zomerse weer, want na woensdag lijkt het weerbeeld wisselvalliger te worden.