Auto beschoten in 't Zand

'T ZAND - In 't Zand is vannacht een auto beschoten. De 18-jarige bestuurder raakte hierbij niet gewond.

De man reed rond 02.30 uur vannacht vanaf de N9 via de Verbindingsweg in de richting van de vlotbrug. In de buurt van de Oude Rijksweg voelde hij een klap tegen zijn auto.

Een stukje verderop wist hij zijn auto aan de kant te zetten, waarop hij schade van een kogel ontdekte. De politie deed onderzoek in de omgeving maar er werd geen dader gevonden. De politie geeft aan dat er een forensisch onderzoek zal komen.