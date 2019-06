Monique strijdt voor verdwenen spartelvijvers: "Het was een paradijs voor kinderen"

NEDERHORST DEN BERG - Het doet Monique Zijpveld uit Nederhorst den Berg enorm veel verdriet dat de spartelvijvers - zwemwater voor de kinderen - verloederd zijn. Ze kwam hier vroeger elke zomerse dag. "Met de bolderkar uit school naar het paradijs toe."

Niet alleen zij kwam er graag. Zwemliefhebbers uit de hele regio kwamen naar Nederhorst den Berg voor de spartelvijvers. Totdat in 2001 het gebied aan Natuurmonumenten werd verkocht. Er werd afgesproken dat de strandjes die in beheer van de gemeente waren, waaronder de spartelvijver, konden blijven.

Maar het beheer van de spartelvijver was al enige tijd problematisch, zo laat de gemeente weten. "Het was een ondiepe, afgesloten vijver met stilstaand water waar veel slib ophoopte en waar de kwaliteit te wensen overliet. Er waren weliswaar twee buizen die voor enige verversing zorgden, maar het water stroomde nauwelijks en hoe dan ook bezonk het slib voortdurend. Ook groeide er riet vanaf de oevers."

Nostalgie

De provincie deed in 2011, als toezichthouder op de openbare zwemgelegenheden, de aanbeveling de spartelvijver vanwege de gezondheidsrisico's als zwemgelegenheid te sluiten. "Dat heeft de gemeente vervolgens gedaan. Het strandje werd gesloten en het beheer werd gestaakt en overgedragen aan Natuurmonumenten, die al eigenaar was. Natuurmonumenten heeft de natuur laten ontwikkelen op deze plek", zo vertelt de gemeente.

Monique vindt het eeuwig zonde. Als ze de beelden van vroeger terugkijkt, moet ze een traantje wegpinken. "Dat is nostalgie. Samen zijn met de kinderen, de buurtgenootjes."

Petitie

Ze begrijpt niet dat het water vies zou zijn. "Wij zijn daar nog nooit ziek geworden." Ze wil zo graag dat de vijvers hersteld worden dat ze een petitie is gestart. Meer dan 500 mensen hebben de petitie getekend en daarmee stapte ze vorige maand naar de burgemeester.

De gemeente is niet van plan om de spartelvijvers terug te brengen naar de oude staat. "Als veilige zwemgelegenheid is het niet te beheren. Zelfs als de doorstroming zou worden verbeterd door een pomp, blijft daar slib bezinken en blijft het vechten tegen het riet.

Kosten

De kosten die met de realisatie en vooral met het intensieve beheer gemoeid zijn, wegen niet op tegen het doel, zo laat de gemeente weten. "Daarbij komt dat het erg bijzonder zou zijn om in dit natuurgebied eerst natuur te laten ontwikkelen en dit vervolgens binnen tien jaar weer te vernietigen."

Toch snappen ze de behoefte aan een afgesloten, ondiep zwemdeel voor kinderen. Daarom zijn ze bezig met een alternatief. "Het is voorgesteld om aangrenzend aan het zwemstrand, dat rechtstreeks aan de plas is gelegen en dus schoon water heeft, een zwemdeel voor de kleintjes te maken."

Maar Monique geeft niet zomaar op en heeft door een gerenommeerd bedrijf een offerte laten maken om de spartelvijvers te herstellen en naar de gemeente opgestuurd. Als haar droom dan uitkomt, dan is een duik nemen het eerste dat ze gaat doen. "Hoe koud het ook is", besluit ze lachend.

