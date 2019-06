Wereldster André Rieu redt bestolen fanfarekorps Blij met Muziek

HAARLEM - Binnen vierentwintig uur van verdriet naar euforie: het Haarlemse fanfarekorps voor verstandelijk beperkten is gered. André Rieu heeft toegezegd dat de nieuwe instrumenten voor zijn rekening zijn.

Dat meldt de Telegraaf vannacht.

De aanhanger met vrijwel alle muziekinstrumenten die het korps gebruikt werd gisternacht gestolen in Haarlem. De toekomst van de band bleek in het geding, want er was geen geld om nieuwe instrumenten aan te schaffen. Als de aanhanger niet teruggebracht zou worden zou dat het einde van het korps betekenen.

André Rieu, die op dit moment bezig is met de voorbereidingen voor zijn populaire concerten op het Vrijthof in Maastricht, zag het nieuws en besloot een handje te helpen. Hij heeft aangegeven dat hij alle instrumenten uit eigen zak zal vergoeden.

Tegen de Telegraaf vertelt Juria van der Lubbe, voorzitter van het fanfarekorps: "Wat een lieve man dat hij dit voor ons fanfarekorps gaat doen. Ik ben helemaal confuus. Dit moeten we eerst even verwerken."

Het korps treedt vandaag op bij de premiére van een film in Deventer. Dit zouden ze eigenlijk af moeten zeggen, maar een ander Haarlems fanfarekorps heeft toegezegd dat Blij met Muziek hun instrumenten mag lenen.