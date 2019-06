600.000 kinderpornoafbeeldingen gevonden in Haarlemse woning

HAARLEM - In de woning van een 56-jarige Haarlemmer zijn 600.000 afbeeldingen gevonden die kinderporno bevatten. Ook wordt hij ervan verdacht zelf kinderporno te hebben gemaakt.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vanmorgen.

Een deel van het onderzoek richt zich, naast de aangetroffen afbeeldingen, ook op het produceren, verspreiden en importeren van kinderporno. Ook wordt hij ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van een kleuter die 'aan zijn zorg was toevertrouwd'. Hij zou het meisje in 2017 zijn geslachtsdeel hebben laten vasthouden.

De man was vrijwilliger bij het Bunker Museum in IJmuiden. Volgens de officier van justitie begeleidde hij hier onder andere kinderfeestjes waarbij hij jonge kinderen ontmoette.

iPads

Waarschijnlijk zijn de aangetroffen afbeeldingen lang niet de enige die de man in huis had. De 600.000 afbeeldingen werden onder andere op iPads gevonden, maar de officier van justitie sluit niet uit dat de man nog veel meer in zijn bezit heeft.

De rechtszaak tegen de man gaat in september verder. Hij mag niet terugkeren naar de woning waar de afbeeldingen zijn aangetroffen, die wordt binnenkort leeggehaald.