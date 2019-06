Lange file door ongeluk op A7: weg richting Hoorn dicht

ZAANDAM - Door een ongeluk op de A7 tussen afslag Purmerend-Noord en Avenhorn is de weg dicht. Ook richting Zaandam staat al een flinke file.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat er tenminste één auto in de berm op zijn kop ligt. Bergers zijn bezig met het opruimen van de weg. Er is ook een traumahelikopter geland.

De politie is bezig met een onderzoek naar het ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat gaat het zeker tot 09.00 uur duren voordat de weg weer opengaat.