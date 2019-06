Gedeputeerde Tekin vindt vertraging converterslakhal Tata Steel 'onacceptabel'

HAARLEM - Gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) vindt het onacceptabel dat het onderzoek van Tata Steel om de converterslakverwerking te overkappen is vertraagd. Dat zei hij vanavond tijdens een ingelaste commissievergadering in het provinciehuis over de zorgen rond de grafietregens.

De veelbesproken 'grafietregens' bevatten stofdeeltjes die voortkomen uit de verwerking van roza-slak, maar ook dat van de zogenoemde converterslak. De eerder aangekondigde 'grafiethal' die vanaf april 2020 in gebruik moet worden genomen, is uitsluitend voor het verwerken van roza-slak.

Onderzoek vertraagd

Daarmee is de hal slechts een deel van de oplossing om de problemen onder de knie te krijgen. Tot ergernis van Tekin blijkt dat het onderzoek om de converterslak te overkappen is vertraagd.

Lees ook: Gemeenten reageren geschokt op zoveelste melding grafietregen

"Het is onacceptabel dat het onderzoek naar achteren wordt geschoven voor de converterhal, want deze hal is minstens zo belangrijk als de grafiethal", brieste hij op vragen van Statenlid van het CDA Dennis Heijnen.

"Het onderzoek zou nu in deze periode al klaar moeten zijn. En we zien nu in de presentatie van Tata Steel in hun Roadmap 2030 (integraal plan om problemen aan te pakken, red.) dat het nu nog zes maanden duurt voordat dat onderzoek klaar is."

Lees ook: Huisarts vindt gevolgen grafietregens zeer ernstig

De provincie was volgens Tekin eerder toegezegd door Tata Steel dat direct na de bouw van de grafiethal, ook gestart zou worden met de converterhal. "Zij hebben dat plan nu gepresenteerd en daar ga ik nu op reageren. Samen met de gemeenten en samen met de twee omgevingsdiensten. Dat zal een kritische reactie worden en dat weet Tata van mij."