Ontsnapte schapen brengen verkeer langs N249 in gevaar

'T ZAND - Zes schapen hebben vanmiddag in 't Zand langs voor een hachelijke situatie gezorgd. De dieren gingen na hun ontsnapping uit een weiland aan de wandel en belandden in de berm langs de N249, waar het verkeer hen met 80 kilometer per uur voorbij raasde.

De eerste melding over de dieren kwam rond 17.15 uur bij de politie binnen. Maar toen enkele agenten poolshoogte gingen nemen, waren de ontsnapte schapen in geen velden of wegen te bekennen. Wel zag de politie in een nabijgelegen weiland een aantal schapen grazen, maar die brachten het verkeer geenszins in gevaar.

Een half uur later kwamen er via 112 enkele nieuwe meldingen bij de politie Schagen binnen. Ditmaal hadden de dienstdoende agenten wel beet: langs de Anna Paulownaweg (N249) zagen zij in het hoge gras zes schapen kuieren, die zich 'kennelijk bij de eerste melding hadden verstopt'. Ondertussen raasden nietsvermoedende automobilisten nog steeds met de maximumsnelheid voorbij.



Uiteindelijk heeft de politie de schapen met de hulp van enkele omstanders gevangen en terug naar hun weiland geleid. Om te voorkomen dat de schapen alsnog shoarma van zichzelf zouden maken, heeft de veehouder het gat in het hek gedicht.