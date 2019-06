Verdachte van Amsterdamse vergismoord weer vrij

AMSTERDAM - De 31-jarige man die eerder deze maand werd aangehouden in het onderzoek naar de 'vergismoord' op Stefan Ragalo Eggermont (30), is vandaag weer vrijgelaten uit voorarrest.

Dat meldt zijn advocaat op Twitter. "Vandaag wordt cliënt overigens alweer in vrijheid gesteld. Met mij vond de rechtbank dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn. De vordering van het OM is daarom afgewezen", schrijft advocaat Juriaan de Vries.

Eggermont werd in de nacht van 12 op 13 juli 2014 doodgeschoten in de Conradstraat in Amsterdam. Hij had niets met criminaliteit te maken en is door de moordenaar voor iemand anders aangezien.

De politie maakte pas gisteren melding van de arrestatie op 3 juni van de 31-jarige man. Hij wordt ervan verdacht dat hij het moordwapen heeft geleverd. De politie kwam het op het spoor door geheim berichtenverkeer tussen criminelen, dat door specialisten is ontsleuteld.

Eind vorig jaar arresteerde de politie Iliass K. op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Eggermont, die geldt als een tragisch dieptepunt in een al jaren woedende onderwereldoorlog. K. is volgens het Openbaar Ministerie de organisator van meerdere liquidaties geweest.