MS-patiënt Rob blijft strijden voor egale fietspaden: "Zandvoort, schaam je kapot!"

ZANDVOORT - Het is een kwelling voor MS-patiënt Rob om over de fietspaden te rijden met zijn rolstoel. Hij vraagt al vier jaar om verbeterde en egalere fietspaden bij de gemeente Zandvoort, maar het gewenste effect blijft uit.

In 2017 deed Rob via NH Nieuws al een oproep. "Het is te moeilijk om met je rolstoel over een slechte weg te rijden en het wordt steeds slechter", zo zei hij toen. "De weg wordt steeds slechter en er wordt niets aan gedaan."

Niet best

Begin dit jaar beloofde de gemeente de paden rondom het zorgcentrum waar Rob woont te verbeteren. Dat is gebeurd, maar hij vindt dat de verbetering amper merkbaar is. Door zijn ziekte doet het hem fysiek pijn wanneer hij over de hobbelige weg rijdt.

"Het fietspad is nog steeds niet best", beschrijft hij. "De tegels liggen er zó verkeerd en door elkaar heen, dat het gewoon niet te berijden is." Hij voelt zich daarom nog altijd niet gehoord, maar vandaag kwam hij voor het eerst in al die jaren strijd tot een gesprek met de wethouder.

"Ik kan mij de frustratie best voorstellen als er toezeggingen zijn gedaan", aldus wethouder mobiliteit Joop Berendsen. "Daar zou ik ook de pest over in hebben, dat zeg ik ook heel eerlijk. Ik zeg alleen niets toe, maar als de raad dit ook wil, dan zeg ik: raad, kom met een voorstel."

Kapotschamen

Daarom hoopt Rob dat er nu echt politieke steun voor zijn wens komt en dat ervoor wordt gezorgd dat hij pijnloos zijn dagelijkse frisse neus kan halen. "Begrijp ons alsjeblieft, want we hebben het zo hard nodig om eruit te kunnen gaan", richt hij zich tot de Zandvoortse raad. "Ik zei het gisteren nog onbeschofd op het internet: Zandvoort, jullie moeten je kapotschamen. En ik hoor steeds: 'Rob, het komt in orde', maar het komt niet in orde. Dat vind ik jammer."