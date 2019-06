Amsterdamse school maakte administratieve fout bij toets: uitslag examen nog onduidelijk

AMSTERDAM - Het Calvijn College heeft meer duidelijkheid gegeven over de reden waarom 77 leerlingen van het Calvijn College nog steeds op de uitslag van hun examen wachten. Een opdracht die voor 2,5 procent meetelt voor het eindcijfer is niet geregistreerd door de examencommissie. Het is nu de vraag of alle verplichte stof voor het diploma voldoende is getoetst.

Het gaat om een opdracht uit het werkboek van het vak Engels. Deze afgenomen opdracht telde mee voor het schoolexamen van de vmbo-kaderleerlingen. De opdracht bepaalt uiteindelijk voor 2,5 procent het eindcijfer van Engels.

Lees ook: Leerlingen Calvijn College hebben nog steeds geen examenuitslag

Bij controle van de examencijfers werd echter duidelijk dat de opdracht nooit opgenomen is in de examenadministratie van het Calvijn College. Hierdoor kan het op dit moment niet meetellen voor het eindexamen. Omdat de werkboekopdracht niet is geadministreerd, is namelijk nooit nagegaan of de opdracht wel toetst wat het zou moeten toetsen. "Dit is een administratieve fout. Waar mensen werken worden fouten gemaakt", vertelt een woordvoerder van het Calvijn College aan AT5.

Verplichte examenstof

"De toets is niet officieel genoeg, niet formeel genoeg getoetst", zegt de woordvoerder van het college, die niet kan toelichten wat dat precies betekent. "Wij zijn nu nog in gesprek met de onderwijsinspectie over hoe zwaar dit wordt aangerekend. Daarom kan ik er nog niet veel over vertellen."

De school denkt wel dat met andere toetsen de verplichte examenstof voldoende is getoetst aan de leerlingen. Als dat klopt, zouden de examens dus ook geldig zijn.

Reactie Onderwijsinspectie

De inspectie is echter zo ver nog niet. Die doet momenteel nog onderzoek naar de zaak en een woordvoerder wil daarom niet zeggen of dit betoog wordt geaccepteerd. "Geloof mij maar, we zijn hier met man en macht bezig om de leerlingen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen", zegt de woordvoerder.

"We willen het echter wel zorgvuldig doen, zodat de leerlingen ook echt zeker weten dat hun diploma geldig is. We zijn in conclaaf met het Calvijn College en willen binnen afzienbare tijd duidelijkheid scheppen."

Dat is uiteraard ook de hoop van het Calvijn College. "Wij blijven hier nog wel even aan het werk. Er wordt op en neer gepraat met de inspectie. We hopen nog steeds vandaag de leerlingen te informeren."

Naast de hierboven beschreven administratieve fout, bleek dat van twee andere toetsen de cijfers niet tijdig waren ingevoerd. Dit probleem is inmiddels verholpen.