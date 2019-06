Hilversumse nog beduusd van ontmoeting met Pearl Jam-zanger Eddie Vedder

HILVERSUM - De Hilversumse Valeska Custers wist niet wat haar overkwam, deze week, toen ze na 27 jaar werd herenigd met Eddie Vedder, de leadzanger van Pearl Jam. Ze had hem in 1992 op de fiets een lift gegeven, vertelde hij tijdens zijn optreden in Afas Live. Het Parool ging op zoek naar de vrouw, vond haar en bracht haar weer in contact met Vedder.

Het verhaal hangt van toevalligheden aan elkaar. Custers, toen 23, was er in 1992 bij toen de Amerikaanse rockband Pearl Jam een optreden gaf in poppodium Tivoli in Utrecht. "Ik kende iemand van het voorprogramma, kwam backstage en kon contact leggen met de band", vertelde ze vanmiddag in Spitstijd met Aart en Barbara op NH Radio. "Waaronder Eddie. Hij stond in de gang en zei helemaal klaar te zijn met de joelende mensen."

Tekst gaat verder onder de video

Ook de inmiddels in Hilversum wonende Custers was overdonderd en besloot met de zanger mee te gaan naar Kafé België. "We hebben een leuk gesprek gehad en zijn in de kroeg beland." Te laat kon het echter ook niet worden, want Pearl Jam moest de dag erna nog optreden in Groningen. "Eddie vroeg of ik hem naar huis kon brengen. Ik wilde een taxi voor hem bellen, maar hij zei: 'Ik zou zo graag bij jou achterop de fiets willen zitten'."

Niets gebeurd

Tot zover, verder was er niets gebeurd. "Het was een mooie herinnering en dat wilde ik graag zo houden." Jaren bleef het bij die herinnering, tot afgelopen weekend. Als Pearl Jam weer in Nederland is voor een optreden, vertelt Vedder over de bijzondere ontmoeting die hij 27 jaar eerder had. Hij wilde weten of de dame in kwestie in de zaal zat. Dat was niet zo, maar het Parool liet het er niet bij zitten en ging op zoek.

Met succes, en gisteren ontmoette Eddie haar. Ze moest voor de ontmoeting afreizen naar Brussel, want daar had de tour de band naar geleid. "Ik vond het spannend om hem na zoveel tijd weer te zien", zegt de Hilversumse. Toch waren de zenuwen snel weg. "Eddie was niet veel veranderd. Hij is nog steeds waanzinnig rustig en bescheiden." Custers is inmiddels getrouwd, maar van jaloezie is bij haar man geen sprake. "Hij vindt het alleen maar mooi."