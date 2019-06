Extra controles zwanennesten na meldingen over gestolen eieren en -pullen

NOORD-HOLLAND - Dierenambulances in Noord-Holland zijn deze dagen extra alert op criminelen die zwanenpullen en -eieren uit nesten roven. Aanleiding is een oproep van de dierenpolitie, die vanuit meerdere plaatsen in Nederland dergelijke meldingen binnenkrijgt.

De dierenpolitie heeft onder alle dierenambulances in Nederland een bericht verspreid, waarin wordt gevraagd alert te zijn op verdacht gedrag rond zwanennesten.



"Het vermoeden van de politie is dat deze zwanen naar Oost-Europese landen worden gebracht", schrijven onder meer de stichtingen achter dierenambulances in Den Helder-Hollands Kroon en Velsen. Ook de dierenambulances in Kennemerland en Amsterdam delen het bericht om hun volgers op de tendens te attenderen.

De Stichting Dierenambulance Velsen heeft geen signalen dat er ook in Velsen of in de IJmond zwanennesten worden leeggeroofd, maar houdt wel een extra oogje in het zeil. "In het broedseizoen zijn wij altijd al alert op broedsel, om tijdig hulp te kunnen bieden. Maar gezien de omstandigheden zijn we nu extra alert."

Hekken rond nesten

In de regio Den Helder - Hollands Kroon is evenmin aanleiding om te veronderstellen dat er eieren of pullen worden gestolen, zegt een medewerkster. Zwanennesten worden standaard intensief beschermd en gecontroleerd. "De gemeente plaatst hekken rond nesten. En als we rijden en we weten dat ergens een nest zit, gaan we kijken", vertelt ze. "Maar dat doe ik ook in m'n privétijd."

Wie verdachte personen rond nesten ziet, wordt gevraagd zoveel mogelijk details te onthouden en door te geven. "Noteer type auto, merk, kenteken, kleur, hoeveel mensen erbij zijn en hun signalement."