Auto beschoten in Amsterdam, daders op de vlucht

AMSTERDAM - Op de Banne Buikslootlaan in Amsterdam is vanmiddag een auto beschoten. De politie is nog op zoek naar de dader(s).

De schietpartij vond iets 16.00 uur plaats op de Banne Buikslootlaan, achter kerk De Ark. Een woordvoerder van de politie laat weten dat daarbij een auto onder vuur is genomen. Een tipgever vertelde aan AT5 dat op de achterbank van de auto een tas met 'onprettige inhoud' zou hebben staan, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Voor zover bekend, zijn er bij de schietpartij geen gewonden gevallen. De politie kijkt nu uit naar de daders. Twee verdachten zijn gevlucht in een andere auto. Ook wordt de beschoten auto op locatie nog onderzocht.