Omstreden 'daklozen'-caravan weg uit achtertuin stadhuis Beverwijk

BEVERWIJK - De omstreden 'daklozen'-caravan is weg bij het stadhuis van Beverwijk. Bewoner Mark heeft een nieuwe woning gevonden. Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag.

Het is misschien wel de meest besproken caravan van Nederland, die het kleurrijke daklozenstel - met hond - onderdak bood. De gemeente wilde met het tijdelijke onderkomen de rust in de wijk Oosterwijk herstellen, waar Mark en Yvonne niet zelden voor overlast zorgden. Maar na twee jaar naast het stadhuis te hebben gestaan is de caravan vorige week weggehaald, omdat Mark een andere woning heeft.

In februari overleed Yvonne, de partner van Mark. Beiden kregen begeleiding van hulpverleners.

Bekijk hier de reportage die we eerder maakten over Mark en Yvonne: (Tekst loopt door onder video)

Het college onderstreept in een brief aan de gemeenteraad dat de tijdelijke huisvesting een uitzondering is geweest.