Haarlemse jacht op malafide ondernemers betaalt zich uit

HAARLEM - Malafide ondernemers rond de Schoterweg in Haarlem-Noord hebben flink moeten bloeden. Sinds 2015 zijn er 70 van hen onderzocht door gemeente, politie en Belastingdienst. Zij moesten honderdduizenden euro betalen aan boetes.

Ook zijn er zestien strafrechtelijke onderzoeken geweest naar fraude, geweld, diefstal en drugshandel en er volgen meer zaken.

Sinds 2015 bestaat Project Lelie in de Transvaalwijk. Gemeente, politie, Belastingdienst en andere instanties werken samen om de toenemende criminaliteit in dit gebied de kop in te drukken. Naast het aanpakken van zogeheten ondermijning wil de gemeente daar een beter woon- en leefklimaat krijgen.

Komende dinsdag praat de gemeenteraad over dit Project Lelie. B&W van Haarlem stellen voor nog zeker drie jaar door te gaan met het project. Dan moet de gemeenteraad wel instemmen met een budget van 140.000 euro.

Ondermijning

De gemeente zegt dat er een noodzaak is om door te gaan. "Er is best veel bereikt. Tegelijkertijd duiken er nog steeds signalen van ondermijning op", aldus B en W. "Een ontwikkeling die zichtbaar wordt, is dat er steeds meer signalen naar boven komen waarbij misbruik wordt gemaakt van het vangnet voor maatschappelijke ondersteuning zoals PGB-fraude.

Voor een echt duurzame aanpak van ondermijning, waarbij ook de voedingsbodem wordt aangepakt, en waarbij nieuwe coalities voor samenwerking gevormd worden is meer tijd nodig."

Huisjesmelkerij

Behalve drugshandel is ook woonfraude een groot probleem in dit wijkje, blijkt uit een evaluatie. Huisjesmelkerij komt hier vaak voor. Veel huurders betalen handje contantje en vaak veel te veel huur voor te kleine woningen. Veel ondernemers lichten de belastingen op met uitkeringsfraude, toeslagenfraude en niet opgeven van inkomsten, blijkt het de evaluatie.

Verkeerscontroles

Aan belastingen is de afgelopen jaren 300.000 euro geïncasseerd. 150.000 euro aan boetes en schulden zijn gevorderd en 150.000 euro aan ten onrechte gekregen toeslagen zijn teruggevorderd. Ook zijn verkeerscontroles van de Belastingdienst 54 auto's afgevoerd.

In totaal is er voor 32.000 euro aan huurverlagingen gezorgd voor huurders die daarover kwamen klagen. Volgens de gemeente zijn meer dan 200 woningen bezocht vanwege verdenking van woonfraude. Daarbij ziijn 80 misstanden aangetroffen.