Muiderslot als belangrijk museum opgenomen in Canon van Nederland

MUIDEN - Het Muiderslot wordt opgenomen in de Canon van Nederland als een museum dat een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis vertelt. In dit geval gaat het om het verhaal van Floris de Vijfde en de Middeleeuwen.

Over twee weken wordt in het Muiderslot de toetreding tot de canon gevierd. Burgemeester Han ter Heegde en cultuurwethouder Alexander Luijten zien met 60 kinderen van de Jozefschool in Muiden hoe graaf Floris de Vijfde 'tot leven komt' in een dansmusical met zingende ridders, dansende jonkvrouwen en dappere troubadours.

De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland. Docenten gebruiken die voor de lesprogramma's. In vijftig thema's vertellen musea en erfgoedinstellingen de geschiedenis, straks dus ook één van het Muiderslot.

Middeleeuws kasteel

Het Muiderslot is in 1285 door graaf Floris de Vijfde gebouwd op een strategische plek aan het water en onder de rook van Amsterdam. Het kasteel kent een roerige geschiedenis. Zo werd eigenaar Floris in 1296 na vijf dagen gevangenschap vermoord in het kasteel. In de zeventiende eeuw was dichter P.C. Hooft de bewoner van het kasteel. Hij nodigde geregeld letterkundigen en geleerden uit, wat leidde tot de 'Muiderkringmythe'.



Rijkmuseum Muiderslot trekt jaarlijks zo'n 145.000 bezoekers.