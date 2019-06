Heli boven gevangenis Westzaan voedt geruchtenmolen: "Luxe vervoer?"

WESTZAAN - Westzaners keken vreemd op toen ze gisterenmiddag boven de gevangenis in hun dorp meerdere keren een helikopter zagen zakken en stijgen. Was het een filmische ontsnapping(spoging) waar de Westzaners getuige van waren?

Het zal menigeen nog helder voor de geest staan: de poging crimineel Benaouf A. met een helikopter te bevrijden uit de gevangenis van Roermond. Voor de bevrijdingspoging in oktober 2017 werden tussen de vijf en tien verdachten opgepakt, onder wie een Colombiaan, die speciaal was ingevlogen om de helikopter te besturen. Hij werd weken na de poging in Parijs aangehouden. Een 30-jarige Fransman werd bij een achtervolging in Limburg door de politie doodgeschoten.

"Reuring bij de gevangenis", schreef een omwonende gisteren bij een foto van de helikopter boven de inrichting op Facebook. Een helikopter daalt neer binnen de muren en komt twee minuten later alweer omhoog. Vijf minuten later herhaalt zich dit." Er werd (gekscherend) gespeculeerd 'hoog bezoek uit Den Haag' en over 'luxe vervoer' van of naar de gevangenis, maar het antwoord op de vraag wat de heli precies boven de gevangenis deed, bleef onbeantwoord.

Domper

Voor sommige lezers wellicht een domper: zo spannend als het verhaal hierboven is het in Westzaan geen moment geweest. Het ging om een oefening van het zogeheten Bijzonder Ondersteunings Team (BOT), laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan NH Nieuws weten.