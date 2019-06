Man aangehouden die dreigde medewerkers van mediabedrijven te doden

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft dinsdag een 32-jarige man uit Den Haag aangehouden omdat hij in september 2018 en vorige maand twee mediabedrijven had bedreigd.

De man had online aangekondigd om de mediabedrijven te komen opzoeken en daar medewerkers te gaan doden. Dat wilde de Hagenaar doen omdat hij zich ernstig beledigd voelde door berichten van de twee mediabedrijven.

De politie startte naar aanleiding van de bedreigingen van de dertiger een onderzoek en kwam zo terecht bij de man. De mediabedrijven zijn op de hoogte gebracht van het oppakken van de man, die in vrijheid zijn proces mag afwachten.