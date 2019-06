Journaalpresentatrice Dionne Stax verruilt NOS voor AVROTROS

AMSTERDAM - Dionne Stax verlaat na twaalf jaar de NOS. De journaalpresentatrice stapt in oktober over naar AVROTROS waar ze onder meer het programma DNA Onbekend gaat presenteren. Ook maakt ze vanaf 1 januari een nieuw middagprogramma op NPO Radio 1 samen met Toine van Peperstraten.

Met haar transfer komt de 34-jarige Stax uit Amsterdam nadrukkelijk in beeld voor de presentatie van het Eurovisiesongfestival, dat volgend jaar in Nederland plaatsvindt. AVROTROS is medeorganisator van dat evenement.

Stax presenteerde behalve het NOS Journaal ook diverse thema-uitzendingen en verkiezingsprogramma's, zoals Nederland kiest, rond de Tweede Kamerverkiezingen. ''Twaalf jaar geleden begon ik als stagiair bij @NOS en wat heb ik sindsdien veel moois mogen doen en maken. Ontelbaar veel journaals, koningsdagen en andere programma's. Het was een bijzondere en leerzame reis'', aldus Stax. ''Tegelijkertijd voel ik dat ik klaar ben voor een nieuwe stap."