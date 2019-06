Informatie op Schiphol komt voortaan uit reuzentablet

SCHIPHOL - Schiphol heeft een begin gemaakt met het vervangen van de informatiebalies in de terminals door nieuwe touchscreen-zuilen. Schiphol vindt de balies niet meer van deze tijd: reizigers zouden meer behoefte hebben aan direct contact via hun smartphone of de nieuwe informatiezuilen. De eerste 'reuzentablets' zijn inmiddels in gebruik genomen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Reizigers op Schiphol kunnen 24 uur per dag contact opnemen met een medewerker van Schiphol via telefoon, Whatsapp, chat en de selfservicepunten in de terminals. Voor het personeel dat achter de informatiebalies werkte, is passend werk gezocht. Een deel is financieel gecompenseerd.

Lees ook: Informatiebalies Schiphol verdwijnen: "Ik word vervangen door een praatpaal"

Via de zuilen kan de boardingpass gescand worden en ziet de reiziger meteen naar welke gate hij moet. Ook voor andere vragen kunnen passagiers het scherm raadplegen. Is er toch behoefte aan contact met een medewerker, dan is er met een druk op de knop vrijwel direct videocontact met een Schiphol-medewerker. En als dat niet genoeg is, kan het personeel ook in levenden lijve worden gestuurd.

WC

Volgens Miriam Hoekstra-Van Der Deen zijn de meestgestelde vragen waar de wc's of de juiste gates zijn. Maar ook op specifiekere vragen weten de medewerkers via het videocontact vaak antwoord te geven, zoals de exacte locatie van een winkel.

Het scherm blijkt ook een uitstekende tijddoder te zijn voor kinderen. Maar of de medewerkers dáár nou op zitten te wachten....

De vervanging van de balies is in april begonnen. De laatste traditionele informatiebalies zullen in oktober verdwenen zijn. Die staan nu nog op Schiphol Plaza.