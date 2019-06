Koe vast in gierput in stal Westzaan

WESTZAAN - In Westzaan is een koe vast komen te zitten in de gierput onder de stal. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio wordt het dier op dit moment omhoog gehaald.

De koe is door een houten schot heen gezakt en daardoor in de mestopvang, ook wel een gierput, terechtgekomen. Omdat de gierput onder de hele stal door loopt, kostte het de brandweer en de eigenaar van de koe enige moeite om het dier te lokaliseren.

Volgens de Veiligheidsregio is de koe gevonden en wordt zij op dit moment omhoog gehaald. Het is nog niet duidelijker hoe de koe eraan toe is.