Slechtziende Janey (14) zoekt sponsors voor boek

HILVERSUM - Als baby van zeven maanden oud kreeg Janey oogkanker, waardoor ze nu bijna niets meer ziet. Ze wil dolgraag haar verhaal aan de wereld vertellen en daarom is ze nu een crowdfundingsactie gestart. "Het is mijn grote droom om een boek uit te brengen."

"Met mijn linkeroog zie ik niets, dat is een prothese. En aan de rechterkant zie ik tussen de vijf en tien procent," vertelt Janey. Dat is soms best lastig. "Mensen denken vaak: 'Oh, zij ziet gewoon wat minder', maar er zit ook een emotionele kant aan het slechtziend zijn. Daar ben ik altijd gesloten over geweest, maar nu wil ik graag mijn verhaal openlijk vertellen."

En dat kost geld. "Ik ben nog minderjarig, dus ik heb niet het bedrag om een boek uit te brengen," zegt Janey. Daarom is ze een crowdfundingsactie gestart. Het doel is 3500 euro en binnen een week stond de teller al boven de 900 euro. "Dat had ik nooit verwacht, echt geweldig. Zoveel mensen die het project steunen!"

Gulle gevers

De donateurs kunnen een bericht achterlaten op haar sponsorwebsite. "Wat een mooi idee. Respect voor jou, jongedame! Ik kan het missen dus dit is voor jou! Succes met je boek," aldus een anonieme schenker die 250,- euro bijdraagt.

Haar oma en moeder zijn beretrots. "Ja, ze is echt een kanjer," zegt oma. "Hoe zij zich ontwikkeld heeft en hoe ze in het leven staat, echt geweldig," beaamt haar moeder. "Met alles wat we hebben meegemaakt, moet je natuurlijk nog maar afwachten hoe iemand daar uit komt. Maar dat doet ze super!"

De moeder van Janey gelooft dat haar dochter alles kan bereiken. "Kan niet ligt op het kerkhof, zeggen wij altijd."

Inspiratie

Janey schrijft het boek niet alleen voor zichzelf. "Ik wil andere mensen helpen en inspireren. Wat voor beperking je ook hebt, lichamelijk of verstandelijk, je kan veel bereiken als je ergens echt voor gaat." Ook heeft ze een boodschap voor mensen zonder handicap. "Ik wil laten zien hoe het is om slechtziend te zijn. Soms heb ik wel hulp nodig, maar ik ben zeker niet zielig!"



Op de basisschool ging Janey naar speciaal onderwijs, maar inmiddels gaat ze naar een reguliere middelbare school. "Ik heb een grotere iPad en een taxi brengt mij naar school, maar verder doe ik gewoon normaal mee met de rest."

Grote droom

Ze is nooit echt gepest met haar beperking. "Nee, gelukkig niet. Maar ik heb wel meegemaakt dat iemand erover begint als je ruzie hebt. Of ik krijg opmerkingen naar m'n hoofd als ik ergens over struikel: 'Kijk toch uit waar je loopt.'" Dus ook om een beetje meer begrip te kweken voor haar situatie komt er nu het boek. "Als het af is, ben ik zo blij. En ik hoop dat het een succes wordt. Dit is echt een grote droom van mij."