Leerlingen Calvijn College Amsterdam hebben nog steeds geen examenuitslag

AMSTERDAM - Leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam zitten nog steeds in spanning over de uitslag van hun examens. Gisteravond kregen zij te horen dat ze minimaal nog een dag moesten wachten totdat ze weten of ze wel of niet zijn geslaagd.

"Verschrikkelijk dit. Dubbele stress", vertelt Naufall, één van de gedupeerde leerlingen, aan AT5. Volgens de scholier gaat het om drie VMBO-kaderklassen die nog geen nieuws hebben gekregen. De VMBO-basisklassen van het college weten al wel of ze geslaagd zijn.

Inmiddels staat ook op de website van de school dat de examenuitslag er nog niet is. Om hoeveel klassen en hoeveel leerlingen het precies gaat, is nog onduidelijk. De school is vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Appje van de mentor

Rond 14.00 zouden de leerlingen gisteren bericht krijgen. Naufall: "Toen werd het een uur of twee later. Daarna hoorden we nog niks en vroeg iedereen in de groepsapp of iemand al iets had gehoord. Een paar leerlingen hebben het nummer van de mentor, maar die reageerde niet."

Vervolgens bleek volgens Naufall dat de docenten in een vergadering zaten: "Toen zijn sommigen leerlingen naar school gegaan, maar daar kregen ze ook geen antwoord." Uiteindelijk kwam van hun mentor rond 18.00 uur het volgende Whatsappbericht: "Helaas zijn de uitslagen vandaag niet bekend. Dit i.v.m. de storingen. Dit gaat pas morgen opgepakt worden en dan pas kunnen we het bekendmaken.

Duidelijkheid

Het Calvijn College schrijft dat op dit moment alles in het werk wordt gesteld om de problemen op te lossen. Wat die problemen dan precies zijn, is nog niet bekend.

"We betreuren de vertraging in hevige mate en verontschuldigen ons voor de ontstane onzekerheid bij leerlingen en hun familie. Momenteel stellen we alles in het werk om de problemen op te lossen. Dit doen we in nauw overleg met de Inspectie van het Onderwijs", valt te lezen op de site van de school.

Storing

Gisteren werd al bekend dat scholieren van vijf verschillende Amsterdamse scholen hun uitslag later konden verwachten in verband met een storing bij het systeem SomToday. Er werd toen echter gesproken van een vertraging van één tot twee uur, niet een hele dag.

Volgens Naufall is het zelfs onduidelijk of er vandaag dan wel bericht komt: "Er is helemaal geen tijd of iets duidelijk." De school verwacht zelf dat ze vandaag in de loop van de dag in ieder geval meer duidelijkheid over de ontstane situatie kunnen geven.