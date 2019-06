De Peiling: Welke Nederlandse stad gun jij het Eurovisie Songfestival?

NOORD-HOLLAND - Amsterdam heeft geduchte concurrentie. Negen Nederlandse steden willen dolgraag het Eurovisie Songfestival naar hun stad halen na de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv. Welke stad heeft jouw voorkeur?

Ideale gaststad

De steden hebben vanaf nu vier weken de tijd om hun bidbooks bij de organisatie in te leveren. In dit document moeten gemeenten uiteenzetten waarom zij de ideale gaststad zijn. De steden zullen onder andere beoordeeld worden op de beschikbare locatie, de capaciteit en technische faciliteiten en bereikbaarheid. Ook andere geïnteresseerde steden kunnen zich nog tot 10 juli aanmelden. Alle voorstellen zullen dan beoordeeld worden door de organisatie die in handen is van de NPO, AVROTROS en NOS. De omroepen maken hun definitieve keuze van de gaststad in augustus bekend.

Amsterdam

Onze provincie heeft in Amsterdam drie locaties in op het oog voor het Songfestival: de Ziggo Dome, de RAI of de Johan Cruijff Arena. Rotterdam. Belangrijk bij de locatie is dat er voldoende ruimte is voor kleedkamers, decorstukken, techniek en zo'n 1400 journalisten. Amsterdam is niet de enige stad met dergelijke faciliteiten. Ahoy in Rotterdam, de IJsselhallen in Zwolle, het Gelredome in Arnhem en de Jaarbeurs in Utrecht lijken ook geschikt.

30 miljoen euro

Er is volgens NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman tussen de 25 en 30 miljoen euro nodig voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland. Naast een eigen bijdrage van de gaststad zijn er verschillende potjes beschikbaar, zoals een bijdrage van de omroepen van de deelnemende landen (6 miljoen euro). Het organiserende land krijgt daar internationale aandacht voor terug en de organiserende stad profiteert van de vele toeristen en journalisten die overnachten in hotels.

Rutte: Geen extra budget

Premier Rutte zei dat de publieke omroep wat hem betreft geen extra budget krijgt voor het evenement. "Laten we eerst kijken of het uit het bestaande budget kan en als ik naar de salarissen bij de publieke omroep kijk, denk ik dat daar nog wel wat ruimte voor is", zei hij in het programma WNL Op Zondag.

Wat vind jij?

Welke stad gun jij volgend jaar het Eurovisie Songfestival? We horen het graag van je!

